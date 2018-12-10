ЕС ввел санкции против девяти человек за проведение выборов в Донбассе

Брюссель, 10 декабря. Европейский союз ввел ограничительные меры против девяти человек за организацию и проведение выборов в Донецкой и Луганской народных республиках 11 ноября. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник заявлении Совета ЕС.

Отмечается, что Совет ЕС ратифицировал введение рестрикций в отношении девяти физических лиц за организацию и проведение якобы «незаконных выборов в Луганском и Донецком регионах».

Санкционные меры вступят в силу после их публикации в официальном журнале ЕС.

Технически данное решение было утверждено на прошлой неделе, 5 декабря, на уровне постоянных представителей стран Евросоюза в Брюсселе.

Согласно данным ТАСС, главные фигуранты санкционного перечня — представители администраций ДНР и ЛНР.

Рестрикции в их отношении включают запрет на въезд на территорию ЕС и замораживание персональных денежных счетов в европейских банковских учреждениях, если их удастся обнаружить.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военные действия против ДНР и ЛНР, которые объявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке, но Киев систематически нарушает все договоренности и обстреливает территории республик Донбасса.