Крупный пожар на рынке под Пятигорском сняли на видео

Ставрополь, 10 декабря. Пожар случился на рынке «Аргашоковский», расположенном в поселке Горячеводский под Пятигорском. Федеральное агентство новостей публикует видео с места происшествия.

На месте происшествия работают пожарные. По предварительным данным площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, угрозы распространения огня нет. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Как сообщили Федеральному агентству новостей, причиной пожара стало воспламенение проводки.