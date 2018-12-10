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Крупный пожар на рынке под Пятигорском сняли на видео

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Крупный пожар на рынке под Пятигорском сняли на видео

Ставрополь, 10 декабря. Пожар случился на рынке «Аргашоковский», расположенном в поселке Горячеводский под Пятигорском. Федеральное агентство новостей публикует видео с места происшествия.

На месте происшествия работают пожарные. По предварительным данным площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, угрозы распространения огня нет. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. 

Как сообщили Федеральному агентству новостей, причиной пожара стало воспламенение проводки.

 

Автор: Данила Копп
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