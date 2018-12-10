СМИ узнали, кого назначили новым начальником ГРУ

Москва, 10 декабря. Главой Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ впервые в истории РФ назначен военнослужащий ВМФ РФ — вице-адмирал Игорь Костюков.

Как сообщил источник ТАСС, временно исполняющий обязанности начальника ГРУ Игорь Костюков назначен на должность начальника ГРУ. В Кремле информацию о назначении пока не подтвердили.

Костюков закончил Военную академию Минобороны РФ, после окончания академии служил в ГРУ. Позднее был назначен первым заместителем начальника Главного управления Генштаба ВС РФ. Костюков был одним из руководителей российской военной разведки и принимал непосредственное участие в военной операции в Сирии против ИГ1 (запрещена в РФ).

В 2017 году Костюков был удостоен звания Героя РФ за мужество и героизм, получил медаль «Золотая звезда». В 2018 году Костюкова включили в санкционный список США из-за обвинения РФ во «вмешательстве в выборы в США».

1 Организация запрещена на территории РФ.