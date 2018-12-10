Глава австрийской компании OMV рассказал о финансировании «Северного потока — 2»

Вена, 10 декабря. Австрийский нефтегазовый концерн OMV, вложивший в строительство трубопровода «Северный поток — 2» 531 миллион евро, продолжит финансирование в проект. Об этом сообщил глава концерна Райнер Зеле.

Он отметил, что сумма финансирования в 2019 году будет определена в зависимости от степени реализации проекта.

«У нас есть рамочный кредитный договор, в рамках которого компания Nord Stream 2 может запрашивать у нас суммы», — сказал Зеле в комментарии РИА Новости.

Напомним, стоимость проекта «Северный поток — 2» оценивается в 9,5 миллиарда евро. Европейскими партнерами по строительству газопровода являются компании Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Райнер Зеле также рассказал, что OMV и «Газпром» в первом квартале 2019 года намерены закрыть сделку по покупке доли в проекте разработки ачимовских отложений Уренгойского месторождения австрийским концерном. Он также подчеркнул, что речь идет о продаже участков, а не обмене активами. В октябре 2018 года компании подписали соглашение о покупке 24,98% доли «Газпрома» в участках Уренгойского месторождения.