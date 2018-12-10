«Дайте отдохнуть гаранту»: украинцы высмеяли магазинное фото четы Порошенко с «полезными детьми»

Киев, 10 декабря. Пиарщики президента Украины Петра Порошенко снова сработали по принципу «хотели как лучше, а получилось как всегда» и сделали из гаранта посмешище в соцсетях. Именно так украинцы восприняли его на фотографии «с простыми детьми в простом супермаркете». Еще одной участницей «цирка» стала супруга президента Марина Порошенко.

Фото опубликовал в своем Instagram и Facebook «карманный» блогер украинского гаранта Мирослав Олешко.

«В воскресенье по супермаркетам», — написал он в подписи к снимку, на котором чета Порошенко позирует в магазине в обнимку с чьими-то детьми.

Этот же снимок опубликовал и якобы отец детей Андрей Бурахович.

«Дети попросили сфотографировать их с дядей, похожим на президента. Наивные, думают президенты по «Форам» сами ездят», – написал он.

Украинцы в многочисленных комментариях разнесли в пух и прах «богов пиара», придумавших эту фальшивую фотосессию. Во-первых, в «посторонних» детях многие признали отпрысков зятя депутата Рады Виктора Еленского, и вся эта съемка в супермаркете «Фора» — всего лишь шитый белыми нитками «элемент» предвыборной кампании Порошенко.

«Когда вечером вышел купить в сельской магазин селедку и шоколадку «Рошен» для романтического ужина, но не хватило денег на кассе расплатиться, поэтому пришлось продать за 50 гривен псевдосемейное фото с чужими детьми какому-то извращенцу-фотографу», — пишет политолог Дмитрий Корнейчук.

«Какой низкосортный пиар… Противно смотреть», «Когда решил сфоткаться с детьми, а твои дети живут в Лондоне», — смеются пользователи.

«Расскажите кто-нибудь Пороху, что в супермаркетах люди используют корзинки или тележки, куда складывают покупки. А то тут семейство не в курсе, видимо, у них есть для этого специально обученный человек, а они тупо пофотографироваться приходят», — попросил Денис Гороховский.

Макс Бужанский неожиданно припомнил шикующего экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонку.

«Иногда кажется, что пиарщик Петра Алексеевича раньше работал дизайнером у Пшонки», — с сарказмом написал он.

Александр Ищенко решил «защитить» Порошенко и рассказал, что регулярно встречает его в магазине спиртных напитков на проспекте Кирова.

«Стоит в ликероводочном смотрит на виски за 10 долларов в гривневом эквиваленте и улыбается, и глаза такие добрые-добрые. [Зачем] Вы его палите регулярно? Дайте отдохнуть гаранту. А если я его буду всегда фотографировать? А если все?», — посетовал он.



Еще один юзер признался, что ненавидит Порошенко всем сердцем, но иногда задается вопросов: «А может зря? Может он не виноват ? Может мы все это подстроили или спецслужбы России?».

«Ну я имею ввиду пенсии 1500 гривен и абсолютную коррупцию в стране?», — пояснил он. Спросили у Олешко, закрывался ли магазин на время фотосессии. А многие предположили, что теперь «Форе» придет конец. «Теперь и супермаркет этот начнет ломаться» — пошутил Evgenij Kula.

«Из рубрики «Это цЫрк»… Порошенко случайно сходил в магазин за хлебушком и селедкой и ... встретил там полезных детей. Олешко подтвердил...», — возмутился Борис Борисенко.

Новоселье у танкиста

Отметим, что Порошенко уже далеко не в первый раз ловят на постановочных «случайных» фотографиях с народом. Так, в сентябре 2017 года он позировал фотографу в гостях у семьи танкиста Евгения Межевикина после новоселья.

Тогда украинцы обратили свое внимание на фотографии президент и Межевикин сидят за почти пустым столом. При этом борщ и котлеты стоят только рядом с Порошенко, рядом с ним же юзеры рассмотрели бутылки дорогой минеральной воды.

«Такое впечатление, что Порошенко тарелку борща с собой принес», – посмеялись в соцсетях.

Поперхнулся русским борщом

В 2016 году Порошенко хвастался, что пообедал вместе с бойцами Нацгвардии в столовой военной части. Видео этого визита растиражировала и пресс-служба президента. Однако местное издание «Вести» высмеяло политика за то, как он поперхнулся, услышав слова одного из обедавших с ним бойцов об «отличном русском борще».

После этого он вздрогнул и перестал есть, отложив ложку в сторону. Этот неловкий момент позже был вырезан из ролика на сайте администрации Порошенко.