Кандидат от «Патриотов России» отказался от участия в выборах главы Приморья

Владивосток, 10 декабря. Кандидат на пост главы Приморского края от «Патриотов России» Игорь Степаненко отказался от дальнейшего участия в выборах и попросил снять свою кандидатуру.

Как сообщил зампредседателя комиссии Роман Охотников РИА Новости, Степаненко подал в избирком заявление о снятии своей кандидатуры, его рассмотрят во вторник. Степаненко рассказал, что принял решение по итогам социологических исследований по своему рейтингу.

Степаненко заявил, что проанализировал рейтинг и пришел к выводу, что темпы электоральной мобилизации значительно отстают от параметров, которые необходимы для победы.

«В этой связи принял решение прекратить ее ведение, так как «почетные» второе и третье места меня не устраивают», — сказал Степаненко.

Кандидат добавил, что не хочет вводить в заблуждение его сторонников о «реальной ситуации на финише». Степаненко подчеркнул, что считает своим долгом не ставить личные политические амбиции выше госзадач.

Напомним, выборы в Приморье состоятся 16 декабря. Предположительно, участие в выборах примут 1,45 млн избирателей.