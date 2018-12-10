Правительство РФ поощрило Крым и Севастополь премиями

Москва, 10 декабря. Правительство Российской Федерации поощрило Крым грантом за плодотворную работу органов исполнительной власти полуострова, благодаря которой были достигнуты высокие темпы роста экономики в минувшем году. Об этом сообщается на сайте кабинета министров России.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Отмечается, что из федерального бюджета в Крым направят 453,83 миллиона рублей.

Кроме того, Севастополь получит из государственной казны 732,74 миллионов рублей, следует из документа.

Ранее сообщалось, что Кабмин РФ поощрит 40 регионов страны, в которых показатели наращивания экономического потенциала оказались наиболее высокими по результатам минувшего года.