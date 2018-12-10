Двое малолетних детей погибли при пожаре в Якутии

Якутск, 10 декабря. Двое малолетних детей погибли при пожаре в квартире в селе Кысыл-Сыр 9 декабря. Следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

По данным следствия, женщина оставила своего четырехлетнего сына и четырехлетнюю дочь своих знакомых одних дома и ушла в магазин, закрыв входную дверь на замок. В квартире произошло возгорание, предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем.

Сотрудник МЧС, попав в квартиру, обнаружил двух детей в спальне в бессознательном состоянии. Пострадавших незамедлительно доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, они скончались, сообщила «Свободная пресса».

Следователи назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы. Дело возбуждено по статье УК России «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».