Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

«Это даже неприлично»: в ГД отреагировали на доклад Лондона о «роли ГРУ в кибератаках»

58
0 Оставить комментарий

 

Устали от необоснованных обвинений: в ГД отреагировали на доклад Лондона о «роли ГРУ в кибератаках»

Великобритания заявила о «ведущей роли ГРУ» в проведении спецопераций в информационном пространстве. Российские силовые структуры, такие как ФСБ (Федеральная служба безопасности), СВР (Служба внешней разведки), ФСО (Федеральная служба охраны) и ГРУ (с 2010 года Главное управление Генерального штаба ВС России), якобы «принимали непосредственное участие в международных инцидентах, связанных с кибератаками».

Подобная информация содержится в докладе британской Палаты общин, как передает RT.

«ГРУ играет ведущую роль в проведении спецопераций в киберпространстве и считается причастным к кибератакам в ходе президентских выборов в США в 2016 году, покушению на Скрипалей, попыткам взлома компьютерных систем британского МИД», — говорится в документе.

Отдельный раздел «разоблачительного доклада» посвящен «действиям российской разведки» в Крыму, Афганистане и на Украине.

Устали от необоснованных обвинений: в ГД отреагировали на доклад Лондона о «роли ГРУ в кибератаках»

В Государственной думе сочли подобные безосновательные обвинения очередной провокацией и политической игрой против России. Как рассказал зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа корреспонденту Федерального агентства новостей, мировое сообщество постоянно приписывает Москве свои проблемы, поскольку не может с ними справиться самостоятельно.

«Мы уже устали от необоснованных обвинений и попыток списать все грехи на Россию. Буквально вчера нашу страну пытались обвинить в том, что из-за повышения цен на бензин в Париже люди выступают против правительства. Сегодня осуществляются кибератаки на огромное число компаний, — подчеркнул депутат.

— Несколько дней назад я общался с группой иностранцев, которые жаловались на атаки на банки, когда со счетов снимают деньги. Происходит что угодно, ведь информационное пространство бурно развивается, за всем не уследишь».

Устали от необоснованных обвинений: в ГД отреагировали на доклад Лондона о «роли ГРУ в кибератаках»

По словам парламентария, Россия уже привыкла к нескончаемому потоку резких слов в свой адрес без каких-либо доказательств.

«Это даже неприлично — во всех грехах обвинять Россию. Все это необоснованно и бездоказательно и во многом даже абсурдно. Обвинения во «вмешательстве» в выборы, приписывание Москве инициативы по Brexit, отравления — это все глупость. Внутренние опросы Великобритании демонстрируют, что жители Солсбери сомневаются в причастности РФ к инциденту со Скрипалями. Все больше людей убеждается в том, что это лишь политическая игра», — заключил парламентарий.

Напомним, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что оборонное ведомство Франции ведет расследование о «причастности России» к протестам. В Москве не раз отрицали обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран.

Автор: Ксения Ослопова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.