«Это даже неприлично»: в ГД отреагировали на доклад Лондона о «роли ГРУ в кибератаках»

Великобритания заявила о «ведущей роли ГРУ» в проведении спецопераций в информационном пространстве. Российские силовые структуры, такие как ФСБ (Федеральная служба безопасности), СВР (Служба внешней разведки), ФСО (Федеральная служба охраны) и ГРУ (с 2010 года Главное управление Генерального штаба ВС России), якобы «принимали непосредственное участие в международных инцидентах, связанных с кибератаками».

Подобная информация содержится в докладе британской Палаты общин, как передает RT.

«ГРУ играет ведущую роль в проведении спецопераций в киберпространстве и считается причастным к кибератакам в ходе президентских выборов в США в 2016 году, покушению на Скрипалей, попыткам взлома компьютерных систем британского МИД», — говорится в документе.

Отдельный раздел «разоблачительного доклада» посвящен «действиям российской разведки» в Крыму, Афганистане и на Украине.

В Государственной думе сочли подобные безосновательные обвинения очередной провокацией и политической игрой против России. Как рассказал зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа корреспонденту Федерального агентства новостей, мировое сообщество постоянно приписывает Москве свои проблемы, поскольку не может с ними справиться самостоятельно.

«Мы уже устали от необоснованных обвинений и попыток списать все грехи на Россию. Буквально вчера нашу страну пытались обвинить в том, что из-за повышения цен на бензин в Париже люди выступают против правительства. Сегодня осуществляются кибератаки на огромное число компаний, — подчеркнул депутат. — Несколько дней назад я общался с группой иностранцев, которые жаловались на атаки на банки, когда со счетов снимают деньги. Происходит что угодно, ведь информационное пространство бурно развивается, за всем не уследишь».

По словам парламентария, Россия уже привыкла к нескончаемому потоку резких слов в свой адрес без каких-либо доказательств.

«Это даже неприлично — во всех грехах обвинять Россию. Все это необоснованно и бездоказательно и во многом даже абсурдно. Обвинения во «вмешательстве» в выборы, приписывание Москве инициативы по Brexit, отравления — это все глупость. Внутренние опросы Великобритании демонстрируют, что жители Солсбери сомневаются в причастности РФ к инциденту со Скрипалями. Все больше людей убеждается в том, что это лишь политическая игра», — заключил парламентарий.

Напомним, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что оборонное ведомство Франции ведет расследование о «причастности России» к протестам. В Москве не раз отрицали обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран.