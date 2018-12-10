Гильерме объяснил причину неудачного старта «Локомотива» в РПЛ

Москва, 10 декабря. Голкипер столичного «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме объяснил, с чем связан не самый выдающийся старт «железнодорожников» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По мнению вратаря, не самые удачные выступления «Локо» можно связать и с тем, что на прошедшем в России мундиале выступали семь футболистов столичного клуба. Он отметил, что после международного старта тяжело собраться в эмоциональном плане.

Он напомнил, что футболисты «Локо» отправились на ЧМ сразу после чемпионства в РПЛ, пишут «Известия».

«Это требует больших эмоциональных, психологических затрат. После этого, хочешь или нет, ты немного расслабляешься. Потом вернуться к своему уровню весьма тяжело», — объяснил Гильерме причину неудач клуба.

Что касается выступления в престижном клубном турнире — Лиге чемпионов — Гильерме отметил, что «Локо» не хватило опыта участия в турнирах такого уровня.

В настоящее время красно-зеленые с 27 очками находятся на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.