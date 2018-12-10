«Охотятся на людей»: жители Донбасса рассказали о «развлечениях» снайперов ВСУ

Донецк, 10 декабря. В Донбассе рассказали о «развлечениях» снайперов ВСУ: по словам жителей населенного пункта Трудовские, который находится у линии соприкосновения сторон конфликта в регионе, служащие украинской армии «от скуки» стреляют по сельчанам. Военные — причем не только украинские, но и «иностранные наемники» — фактически «охотятся на людей», пишет издание «Русская весна».

Жительница поселка рассказала, что на одном из терриконов работает снайпер ВСУ. От случая к случаю он, по заявлению женщины, стреляет по мирному населению. Именно так, по словам собеседницы издания, и погибла одна из местных медсестер.

«Она убирала у себя во дворе, когда прогремел роковой выстрел. На следующий день были похороны, и снайпер «снял» еще одну женщину. У нее осталось двое несовершеннолетних детей», — пишет «Русская весна».

По словам жителей Трудовских, жить приходится в постоянном страхе, причем со временем инстинкт самосохранения и чувство опасности притупляются.

Некоторые также рассказывают, что в холодное время года украинские военные пытаются греться с помощью минометов и другого оружия, обстреливая населенный пункт.

Напомним, Киев начал вооруженную операцию против Донбасса в 2014 году. После госпереворота в Киеве регион не согласился с новым руководством страны. В ответ на это киевские власти начали так называемую «антитеррористическую операцию», позднее переименованную в «Операцию объединенных сил», против Донбасса. По данным ООН, жертвами стали более 10 тысяч человек. Для урегулирования ситуации мирным путем Киев и республики Донбасса заключили ряд соглашений о перемирии, получивших название минских договоренностей. Несмотря на то, что международное сообщество неоднократно подчеркивало важность минских соглашений и отмечало, что выполнение их условий является единственным путем урегулирования ситуации, Киев нарушает положения договоренностей. ВСУ продолжают обстрелы территорий ДНР и ЛНР.