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Акинфеев стал самым популярным человеком года по версии «Яндекса»

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Акинфеев стал самым популярным человеком года по версии «Яндекса»

Москва, 10 декабря. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев возглавил десятку самых популярных персон по версии «Яндекса». В этом году он прославился отбитым пенальти в матче чемпионата мира против сборной Испании, кроме того, он заявил о своем решении завершить карьеру в сборной РФ.

На второй строчке рейтинга расположился боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, победивший ирландца Конора Макгрегора в октябре. Третьим стал форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба.

Как отмечает «Газета.ру», всего в рейтинге семь спортсменов. На пятом месте - олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алина Загитова, на седьмом - фигуристка Евгения Медведева. Восьмое место отдали футболисту
Денису Черышеву, девятое — капитану испанской «Барселоны» Лионелю Месси.

Кроме того, в рейтинге оказались политики: первая женщина-президент в истории Хорватии Колинда Грабар-Китарович (четвертое место) и экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев.

Шестое место досталось Насте Рыбке, отмечает «Газета.ру».

Автор: Ярослава Замысловатова
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