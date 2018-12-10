Стала известна дата пересмотра приговора Хаски за мелкое хулиганство

Краснодар, 10 декабря. Суд пересмотрит 26 декабря приговор в отношении известного рэпера Хаски, согласно которому он признан виновным в мелком хулиганстве. Об этом сообщается на сайте Краснодарского краевого суда.

«Дела об административных правонарушениях — первый пересмотр​​​. Кузнецов Д.Н. КоАП: статья 20.1 часть 1. Судебное заседание 26.12.2018», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пересмотр судебного постановления начнется в 11.00.

В середине ноября Хаски устроил спонтанное выступление на улице перед клубом в Краснодаре. Рэпер забрался на припаркованный автомобиль и стал читать свой трек. Сотрудники полиции задержали артиста, в отношении Хаски было составлено три административных протокола. В итоге суд назначил рэперу 12 суток за мелкое хулиганство и трое суток — за отказ проходить медицинское освидетельствование, сообщил Infox.ru. Позже суд отменил 12 суток административного наказания, однако защита рэпера заявила, что будет добиваться полной отмены судебного постановления.

По информации «ФедералПресс», известные рэперы Баста, Oxxxymiron и Noize MC выступили с концертом «Я буду петь свою музыку» в поддержку Хаски. Выступление артистов прошло в московском ГлавClub 26 ноября.

Как отметили «Известия», в Кремля следят за ситуацией с отменой концертов некоторых российских музыкантов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.