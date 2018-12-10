Донбасс сегодня: ДНР и ЛНР под минометным огнем, ВСУ перебрасывают тяжелую артиллерию к фронту

Донбасс, 10 декабря. ВСУ наносят минометные удары по городам ДНР и ЛНР. Украинская армия перебрасывает тяжелую артиллерию к фронту. Солдаты Киева грабят и избивают людей в Станице Луганской. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Основные удары с позиций украинских войск в минувшие сутки пришлись по населенным пунктам Луганской народной республики. В результате минометного обстрела поселка Донецкий серьезно поврежден жилой дом, никто не пострадал.

Удары из минометов калибром 120 и 82 мм пришлись по восьми населенным пунктам ЛНР. За сутки по территории республики ВСУ выпустили более 130 мин и гранат разных типов, а также интенсивно обстреливали позиции Вооруженных сил ЛНР из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и орудий боевых машин пехоты.

В Донецкой народной республике в основном фиксировались обстрелы из гранатометов и пулеметов. Окрестности Донецка несколько раз пребывали под ударами 120-мм минометов. Обошлось без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры.

Новые пополнения вооружениями, запрещенными минскими соглашениями, отмечены у военных из 14-й и 10-й механизированной бригады ВСУ. «УРАЛы» с боеприпасами, бронетранспортеры и несколько самоходных артиллерийских установок 122-го калибра доставлены в места дислокации подразделений в поселках Новозвановка и Казенное (зоне ответственности ВС ЛНР).

Боец ВСУ взорвался во время записи на камеру

Попытка создания сюжета украинскими СМИ на позициях украинских военных под Дзержинском Донецкой области обернулась трагедией для бойца, который давал интервью. Информацию сообщили в армейском корпусе ДНР со ссылкой на данные разведки.

Сообщается, что журналисты отрабатывали редакционное задание по подготовке материала о буднях украинских военных на передовой ко Дню сухопутных войск. В момент съемок и демонстрации украинским солдатом противотанкового гранатомета ручного типа оружие взорвалось у него в руках из-за неисправности. Военнослужащий ВСУ получил многочисленные осколочные ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу Дзержинска. Инцидент послужил причиной запрета штабом Операции объединенных сил (ООС) работы украинских журналистов на передовых позициях армии. Теперь ролики о буднях украинских солдат будут сниматься не ближе десяти километров к линии фронта.

Солдаты ВСУ грабят рыночников в Станице Луганской

Украинские военнослужащие продолжают по полной использовать правовой режим военного положения, грабя местное население подконтрольных городов. Согласно данным разведки луганского армейского корпуса, в Станице Луганской солдаты 59-й мотопехотной бригады ВСУ на городском рынке отбирают товары и продукты питания у жителей. Тех, кто защищает свой товар, военные избивают.

За минувшие выходные четверо гражданских попали в больницу Станицы Луганской. Один из них — мужчина с характерной черепно-мозговой травмой и следами от удара автоматным прикладом. У трех женщин, обратившихся за помощью к медикам, ушибы и немногочисленные гематомы. Всех пострадавших объединяет то, что они торгуют на городском рынке. Правоохранители Станицы открывать уголовные производства в отношении украинских военных отказались.

Хотели высмеять, но сами сели в лужу

«В «ДНР» пропагандисты заставляют людей собирать «посылки» для боевиков», — написали журналисты одного из украинских изданий, рассказав, как в Горловке члены общественного движения «Донецкая Республика» обратились к жителям города с призывом поддержать бойцов передовых подразделений армии ДНР.

Не будем отрицать, что именно призыв поддержать, а не разнарядка, действительно имел место, но… Если говорить объективно и прямо, по обе стороны линии фронта мирные люди помогают военным — кто по зову сердца, а кто и после призывов на работе. Подобная практика распространена и не скрывается сторонами конфликта, с каждой из которых взаимодействуют многочисленные волонтерские организации. К чему высмеивать инициативу горловского движения — неясно.

Но есть одна существенная разница между ДНР и ЛНР и украинским государством. На Украине введен обязательный военный сбор, который обязывает каждого работающего украинца отчислять 1,5% своей заработной платы «на войну». Эти деньги, сумма которых за четыре с половиной года гражданской войны составила почти 38 млрд гривен (около 90 млрд рублей), растворяются в госбюджете и до армии, по сути, не доходят. Об этом свидетельствуют и расследования даже самих провластных депутатов. В республиках Донбасса, несмотря на пятый год существования в правовом режиме военного положения, данная мера не применяется государством к доходам граждан, которые и так добровольно помогают своим защитникам.