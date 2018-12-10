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Сирия: РФ за сутки зафиксировала 12 нарушений в провинциях Латакия, Алеппо, Хама, Идлиб

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Сирия: РФ за сутки зафиксировала 12 нарушений в провинциях Латакия, Алеппо, Хама, Идлиб

Дамаск, 10 декабря. Российские наблюдатели за минувшие сутки зафиксировали 12 нарушений режима прекращения военных действий в Сирии, турецкие — девять. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что российская сторона сообщила о 12 случаях стрельбы в провинциях Латакия, Алеппо, Хама, Идлиб.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 9 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб — 3, Латакия — 2, Алеппо — 2, Хама — 2», — следует из бюллетеня.

В ведомстве также уточнили, что на протяжении минувшего дня Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводилось.

Накануне РФ сообщила о 15 нарушениях режима прекращения огня в Сирии.

Автор: Андрей Крылов
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