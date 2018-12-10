В Роструде объяснили, как наказать работодателя за невыплату новогодней премии

Руководитель обязан выплатить своим сотрудникам премию, если это оговорено в специальном соглашении, заключенном по результатам социального партнерства, или зафиксировано в рамках действующей системы оплаты труда государственных и муниципальных служащих. Об этом Федеральному агентству новостей рассказали в Федеральной службе по труду и занятости РФ.

Специалисты Роструда объяснили, как начисляются дополнительные выплаты для поощрения сотрудников и куда жаловаться работнику, если его лишили премии незаконно.

«Премия как стимулирующая выплата является одной из составных частей заработной платы, которая направлена исключительно на стимулирование работников к повышению качества труда и производительности и зависит от того, насколько заинтересован в этом работодатель, и от экономического состояния работодателя», — напомнили в Роструде.

Специалисты пояснили: начисление премии, ее размер и порядок выплаты являются прерогативой работодателя, однако если система премирования была изначально введена в организации, руководитель обязан соблюдать утвержденные правила. В случае их нарушения виновные могут быть привлечены к административной ответственности и выплатить штраф в размере от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от должности и организационно-правовой формы предприятия.

При этом в Трудовом кодексе нет обязательных требований о наличии у работодателя системы премирования.

«Если в трудовом, коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте работодателя установлены критерии, при наличии которых производится начисление и выплата премии, то при невыполнении таких критериев у работодателя отсутствуют правовые основания для выплаты премии. Установление права на получение премии в зависимости от надлежащего выполнения трудовых обязанностей не может являться нарушением прав работника», — пояснили в ведомстве.

Работодатель также может самостоятельно установить размер премии, критерии, по которым работник может быть лишен премии или ее размер может быть снижен, — например, из-за дисциплинарного проступка, добавили в ведомстве. Точно так же к исключениям относятся случаи, когда условия премирования были отдельно оговорены в трудовых соглашениях или документах, касающихся системы оплаты труда.

При этом нет обязательных требований о начислении премии до наступления Нового года: как сообщили из Роструда, поощрительные выплаты должны начисляться после оценки достигнутых показателей и могут выплачиваться в любой оговоренный срок, например в марте.

Как отметили в Роструде, несмотря на то, что работодатель свободен определять механизмы премирования, в случае нарушения обязательных норм сотрудники имеют право добиваться их выполнения.

«Работник может обратиться лично, а также направить индивидуальные и коллективные обращения по поводу нарушения работодателем трудовых прав в Роструд и его территориальные органы. В случае выявления оснований для проведения проверки будут приняты необходимые меры инспекторского реагирования», — указано в сообщении Федеральной службе по труду и занятости.

Ранее сервис вакансий Rabota.ru обнародовал данные опроса 300 представителей российских компаний во всех федеральных округах. Представители 58% компаний заявили, что не планируют выплачивать своим сотрудникам новогоднюю премию. Меньше всего компаний, готовых поощрить персонал перед праздниками, оказалось в сфере строительства и недвижимости, а самыми щедрыми оказались руководители компаний в сфере IT-технологий и образования.