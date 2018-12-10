«Тарасов для меня — это монумент»: Фазель рассказал о великом тренере в день его 100-летия

Москва, 10 декабря. Глава международной федерации хоккея Рене Фазель и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в юбилей отца русского хоккея Анатолия Тарасова поделилися воспоминаниями о легендарном советском тренере.

10 декабря Тарасову исполнилось бы 100 лет. Под его руководством сборная СССР девять раз подряд выигрывала чемпионат мира три раза — Олимпийские игры. Он был наставником ЦСКА, вместе с ним команда 18 раз завоевала золото чемпионата страны. В 1974 году Тарасова введели в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 1997 — в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея.

«У меня была возможность пообщаться со всеми тремя. С Тарасовыми я встретился в 1990 году во время чемпионата мира в Берне, это было очень впечатляюще», — поделился воспоминаниями Фазель в комментарии телеканалу 360.

Он подчеркнул что среди советских тренеров Тарасов стоит в одном ряду с Всеволодом Бобровым, Аркадием Чернышевым и Виктором Тихоновым.