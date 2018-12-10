Герои «Простоквашино» будут выяснять семейные отношения в новой серии

Москва, 10 декабря. Официальная премьера девятой серии мультипликационного фильма «Возвращение в Простоквашино» состоялась в понедельник. Новый эпизод опубликован на YouTube-канале студии «Союзмультфильм».

Отмечается, что в новой серии зрители станут свидетелями выяснения семейных отношений между главными героями. По имеющимся данным, события серии начнутся с приезда Мамы и Папы, которые привезли забавный презент дочке Вере Павловне и ее другу.

Напомним, премьера нового сезона известного мультфильма прошла весной текущего года. Он стал продолжением советского мультфильма по мотивам произведения Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот».

Как ранее сообщал Infox.ru, одна из серий нового «Простоквашино» была посвящена депрессии.