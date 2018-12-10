«Теперь на Украину не пускают граждан Украины»: Чаплин осудил Киев за запрет Донецкому митрополиту

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на подконтрольную Киеву территорию Донбасса митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону. Об инциденте рассказали в информационно-просветительском отделе канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Митрополит направлялся из Донецка в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь, расположенный в селе Никольское Донецкой области.

Действия СБУ в УПЦ назвали провокационными, «особенно в контексте недавнего обращения президента Украины Петра Порошенко к предстоятелю УПЦ блаженнейшему митрополиту Онуфрию с просьбой о содействии в возвращении украинских моряков».

Настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал произошедшее вопиющим и недопустимым проявлением беззакония. По его мнению, власти Украины насильно обостряют раскол в стране, не позволяя священнослужителям выполнять их долг: теперь на Украину не пускают граждан Украины.

«Это эскалация беззакония. Если недавно на Украину не пускали российских граждан, то теперь речь о гражданине Украины, который ехал на территорию, подконтрольную киевским властям. Более того, он мужественно исполнял служение, которое хоть немного дает надежду людям, находящимся по разные стороны разграничительной линии. Это архиерей, который стремится помогать людям на обеих частях Донбасса», — объяснил Чаплин.

Протоиерей напомнил о том, что свобода перемещения человека, тем более по территории страны, гражданином которой он является, может быть ограничена только в самых крайних случаях, однако в данной ситуации в действиях Киева нет ничего, кроме жестокости и бессмысленности.

«Введенное на Украине военное положение — формальная причина, поскольку очевидно, что в данном случае мы имеем дело с необоснованными запретами Киева. Очень сложно представить какую бы то ни было правовую норму, которая запрещала бы доступ человека, священнослужителя, к части страны, гражданином которой он является. Можно вспомнить историю, когда власти лишали известных деятелей советского гражданства по надуманным причинам. Вот сейчас Киев поступает точно так же. Это совершенно беспрецедентно, похоже на змею, кусающую свой хвост», — резюмировал собеседник ФАН.

Напомним, с января 2015 года по решению украинских властей в Донбассе введен пропускной режим. Въехать или выехать из ЛНР и ДНР можно только по пропускам через специальные пункты.