Эксперт объяснил, почему США не верят в лазерные «Пересветы» России

Москва, 10 декабря. Американское издание We Are The Mighty обвинило Россию во лжи о возможностях новых боевых лазеров «Пересвет». В статье отмечается, что Москва «ни разу не показала их в действии». Военный историк Юрий Кнутов считает, что в США не верят в наличие у РФ такой установки, так как им не удалось ее создать.

По словам Кнутова, комплекс «Пересвет» уникальный, он не имеет аналогов в мире, именно поэтому Россия не собирается его демонстрировать и раскрывать технические возможности.

Предположительно, «Пересвет» может поражать беспилотники, реактивные ракеты, а также самолеты и вертолеты. Также эксперт отметил, что комплекс довольно мобильный и обладает внушительными размерами.

Кнутов считает, что американские СМИ не могут принять то, что России удалось создать комплекс, который в США до сих пор находится «только на уровне экспериментов». Пока Вашингтон пытается воспроизвести подобие «Пересветов», в РФ комплекс заступает на боевое дежурство. Вашингтон ведет себя так, «потому что своих разработок у США нет».

Кроме того, Кнутов отметил, что информация о новом российском лазерном комплексе «Пересвет» появилась ровно тогда, когда в США заявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Когда американцы, вернее, страны НАТО и Вашингтон предъявили нам ультиматум о баллистических ракетах средней и меньшей дальности. То есть косвенно можно предположить, что этот комплекс способен с этими ракетами бороться», — приводит слова Кнутова «Царьград».

Ранее в Сети появилось видео развертывания и постановки на опытно-боевое дежурство российского боевого лазера «Пересвет». Президент РФ Владимир Путин представил «Пересвет» в марте текущего года. Название для боевой установки выбрали при помощи голосования.