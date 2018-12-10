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«Вместе поднимемся с нуля»: Мамаева передумала разводиться с мужем

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«Вместе поднимемся с нуля»: Мамаева передумала разводиться с мужем

Москва, 10 декабря. Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана заявила, что передумала разводиться с мужем. Новое обращение к поклонникам она опубликовала на странице в Instagram.

По словам Мамаевой, она хочет, чтобы ее семья «прошла это испытание, и этот ад наконец-то закончился».

«Он — мой муж, он мне всегда нужен, и вместе мы поднимемся с нуля», — написала жена футболиста.

Также Мамаева поблагодарила всех за поддержку.

Ранее Мамаева обвинила своего супруга в нескольких изменах. По ее мнению, спортсмен, защищая свою любовницу, избил человека в столице и сейчас находится под арестом по делу о побоях и хулиганстве.

Мамаев, нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их друг устроили в начале октября две драки в центре Москвы. В ходе двух потасовок пострадали водитель ведущей Первого канала и два чиновника. Суд заключил футболистов под стражу на два месяца, в начале декабря их арест был продлен еще на два месяца, до 8 февраля 2019 года, сообщил Infox.ru.

Автор: Данила Копп
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