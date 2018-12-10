Володин передал Моди слова приветствия от Путина

Нью-Дели, 9 декабря. Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал от президента РФ Владимира Путина слова приветствия премьер-министру Индии Нарендре Моди. Думская делегация во главе со спикером находится в Индии с двухдневным визитом.

Утром 10 декабря состоялись переговоры Володина и Моди. Как сообщили в пресс-службе Госдумы РФ, стороны отметили динамичное развитие отношений Москвы и Нью-Дели, в том числе развитие взаимодействия между парламентами двух стран.