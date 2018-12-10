Губернатор Урала упразднил департамент чиновницы «надо меньше рожать» Глацких

Екатеринбург, 10 декабря. Департамент оскандалившейся чиновницы «надо меньше рожать» Ольги Глацких ликвидировали на Урале. Указ об этом уже подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

На базе министерства образования региона и департамента Глацких будет создано новое министерство. Решение об этом приняли для «повышения эффективности» органов государственной власти.

В минувшую пятницу, 7 декабря,Глацких публично извинилась за свои высказывания и заявила, что работу в департаменте молодежной политики оставлять не намерена. Как отмечает «Федерал Пресс», извинения она принесла, опустив глаза. Эти извинения стали ее первым публичным заявлением после скандальной фразы о том, что «государство ничего вам не должно, оно не просило вас рожать».

Скандал разразился еще 24 октября, когда чиновница встречалась со школьниками в Кировограде. Уже 6 ноября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о том, что Глацких отстранят от должности на время проведения проверки, напоминает газета «Аргументы и факты». Сенатор Алексей Пушков тогда заметил, что с такими чиновниками в России «вообще рожать перестанут», добавив: «Возможно, этому директору дети — обуза лишняя. Но стране они нужны».