Десять цитат умного политика о демократии, СМИ и истинных целях США. Колонка Николая Старикова

Один из умнейших политиков своего времени, президент Индонезии Сукарно более 60 лет назад в своих выступлениях высказывал мысли, которые не потеряли актуальности до сих пор. Они касаются демократии, СМИ и политики США. На последние стоило бы обратить особое внимание президенту Украины Петру Порошенко, считает российский общественный и политический деятель, писатель, блогер, публицист Николай Стариков. Подробнее об этом читайте в его авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Шесть десятилетий — это много. Шестьдесят два года назад, в 1956 году, мир был совершенно иным. Раны Второй мировой войны были еще свежи, холодная война еще только начиналась. Три года как не стало Иосифа Сталина. Два года как Никита Хрущев передал Крым в состав советской Украины.

1956 год — это год, когда к берегам Антарктиды отправилась первая советская Антарктическая экспедиция. Год ХХ съезда КПСС, которым будет подорвано уважение и благодарность всего мира к Советскому Союзу. Осенью 1956 года начнется фашистский мятеж в Будапеште, призванный отвлечь СССР от попытки захвата Западом Суэцкого канала, который был национализирован Египтом.

В этом году будет создана Национальная народная армия ГДР, впоследствии ставшая второй по силе, после советской, европейской армией. В 1956 году к власти в Финляндии придет Урхо Калева Кекконен, который будет править этой страной 25 лет. Это будет считаться демократией, и никто в мире не будет говорить «об усталости» и «несменяемости власти». Под конец этого года отряд из 82 революционеров высадится на Кубе во главе с Фиделем Кастро, чтобы начать новый этап борьбы за остров Свободы.

Много чего произойдет в 1956 году. Что будет в мире через несколько десятилетий, не знал никто. Именно поэтому крайне интересно и весьма поучительно оглянуться назад.

В мае 1956 года президент Индонезии Сукарно прилетел с визитом в США и выступил 17 мая на заседании обеих палат Конгресса США, а на следующий день — в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

Сукарно был первым руководителем получившей независимость (от Голландии) Индонезии. Практически весь период его нахождения у власти Штаты старались его свергнуть или убить, чтобы взять под контроль территорию страны и избежать дальнейших поражений в Азии.

История этой борьбы заслуживает отдельного рассказа и изучения. Скажем лишь, что Вашингтону все же удалось осуществить переворот в Индонезии, привести к власти военных, а затем и вовсе отстранить Сукарно. На это у ЦРУ ушло полтора десятилетия. После военного переворота в 1965 году в Индонезии в буквальном смысле была вырезана Компартия. Число убитых, по некоторым оценкам, достигло миллиона человек!

Но это все еще только будет. А пока Сукарно, один из лидеров антиколониальной борьбы, выступает перед американскими политиками и журналистами. Цитаты из его речи дают нам прекрасную возможность понять — что изменилось с 1956 года, а что не изменилось совсем. Многие слова звучат невероятно актуально, а часть из них стоило бы повесить в кабинете украинского президента Петра Порошенко и других американских марионеток…

Десять цитат президента Индонезии Сукарно

(Речь на объединенном заседании обеих палат конгресса США 17 мая 1956 года)

Цитата 1. «Для изголодавшегося человека демократия представляет собой не более чем лозунг. Что может означать «право голоса» для женщины, изнуренной трудом, дети которой изнемогают от малярии? Демократия — это не только правление, осуществляемое народом, демократия — это также правление для народа».

Цитата 2. «Вопрос об оказании иностранной помощи должен решаться с учетом существования различных принципов в разных странах. Без достаточного знания этих стран, даже если вы, предоставляя помощь, руководствовались только заботой об устойчивости данного района, это может привести к обратным результатам, и приток миллиардов долларов вызовет лишь напряженные отношения. Конечно, военная помощь не может обеспечить устойчивости Азии. Это может лишь привести к тому, что страны, получающие эту помощь, станут более зависимыми от Америки, и поэтому их ценность как подлинных участников всеобщей борьбы за свободу, мир и процветание, уменьшится».

(Речь президента Республики Индонезия Сукарно в Национальном клубе печати в Вашингтоне 18 мая 1956 года)

Цитата 3. «Это поистине серьезное испытание — встретить сразу такое количество представителей прессы, мужчин и женщин. Это подавляет, и в некоторых отношениях даже пугает, так как мировая пресса действительно является мощным орудием добра или зла. Я вспоминаю слова Марка Твена, который был также поражен мощью этого орудия.

Марк Твен однажды писал: «Существуют только две силы, способные нести свет во все уголки мира — это солнце на небесах и Associated Press на земле». При всем его опыте, Марку Твену никогда не приходилось встретиться лицом к лицу с 60 журналистами не только из Associated Press, но со всех концов мира. Кроме того, я всегда с радостью отмечал, что на первое место он поставил солнце. Это должно, по крайней мере, внушать всем журналистам и всем нам чувство должной скромности».

Цитата 4. «Одним из наиболее значительных результатов техни­ческого прогресса является расширение связей между народами мира. То, что происходит сегодня в одной стране, назавтра становится известным всему миру. Это становится известным и получает одобрение или подвергается критике. Большим преимуществом является то, что действия всех правительств освещаются светом дня и, по-видимому, светом прессы.

Это означает, что общественное мнение поистине является фактором в международных делах, фактором, который не может игнорировать ни одно правительство, какова бы ни была его политическая окраска. Это означает также, что то, что происходит в одной стране, оказывает свое влияние на весь мир… Историческая миссия прессы — отыскивать факты, публиковать их и анализировать».

Цитата 5. «Ирония здесь заключается в том, что все мы можем иметь и пушки, и масло. Более того, если бы у всех нас было масло, может быть, нам не нужны были бы пушки. Мы создали действительно странный мир, мир, в котором провозглашены высокие идеалы человеческого братства и где в то же время мы готовы уничтожить этих братьев по человечеству. Мы научились решать проблемы, которые ставит перед нами природа, но мы еще не научились решать проблемы, которые ставят перед нами наш ум и сердце».

Цитата 6. «Давайте рассмотрим самые основные факты политики, осуществляемой США. Что является подлинной целью ее? Она не состоит в поражении коммунизма во всем мире. С вашей точки зрения это наиболее желательно. Но не это цель вашей политики, нет. Я думаю, что вы согласитесь и руководители вашей страны согласятся с этим также, что вы стремитесь к большей свободе для человечества.

Вам кажется, что коммунизм стоит на пути к достижению этой цели, поэтому вы против коммунизма. Считать поражение коммунизма конечной целью политики — это то же, что смешивать военную победу с целями войны».

Цитата 7. «Никто из нас, я убежден в этом, не обладает абсолютным пониманием истины. Абсолютное понимание свойственно богу, а не человеку. Однако несомненно, что мы должны продолжать поиски путей для понимания.

Я знаю, что Соединенные Штаты являются страной, где исследования в области социологии ведутся наиболее серьезно. В этих исследованиях рассматривается много факторов, которые разъединяют человечество. Я хотел бы видеть, как подобным же образом исследовались бы факторы, которые объединяют человечество. А их много».

Цитата 8. «Мы наследовали очень странный мир. В минуты уныния я иногда думаю, что человек тянулся к звездам и запачкал свои руки в первобытной грязи. У нас есть пенициллин — и чудеса бактериологического оружия. У нас есть ракетные бомбардировщики — и плуги, которые тянут волы. У нас есть атомные бомбы — и мигающие керосиновые лампы, которые освещают полмира. У нас есть телевидение — и домашняя стирка белья.

Возможно ли, чтобы наше техническое мастерство опередило наше умственное развитие? Я не думаю так, потому что я глубоко верю в потенциальные возможности человека… Да, это запутанный мир, беспокойный мир, но в высшей степени многообещающий мир».

Цитата 9. «Нас называют «нейтралистами». Мы не нейтральны и никогда не будем нейтральными, пока люди во всем мире не станут свободными. Говорят, что мы «сидим на заборе», но мы не хотим, чтобы нас задавили насмерть в загоне для скота. Говорят, что мы кусаем руку, которая кормит нас. Я ничего об этом не знаю, но мы, безусловно, должны укусить руку, которая душит нас голодом, пока мы не избавимся от колониальной узды».

Цитата 10. «Голодный человек не может насытиться избирательным бюллетенем. Мы верим в методы и идеалы демократии, но, также как и политическая демократия, должна существовать экономическая и социальная демократия. Демократия не может существовать долго среди нужды, социального неравенства и нищеты».

Согласитесь, слова Сукарно о демократии, мировой политике, истинных целях Соединенных Штатов и последствиях их «помощи» другим странам, общественном мнении, влиянии СМИ — с высоты прошедших десятилетий звучат как-то особенному интересно.