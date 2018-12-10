Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Кабмин поощрит 40 регионов России за высокие темпы роста экономики

31
0 Оставить комментарий

Кабмин поощрит 40 регионов России за высокие темпы роста экономики

Москва, 10 декабря. Российское правительство поощрит 40 регионов страны, в которых показатели наращивания экономического потенциала оказались наиболее высокими по итогам прошлого года.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, говорится на сайте Кабмина.

Согласно документу, на эти цели будет выделено 19,96 миллиарда рублей. Уточняется, что средства предусмотрены в федеральном бюджете. Как стало известно, наиболее высокие результаты были достигнуты Камчатским краем, Белгородской и Сахалинской областями.  

Автор: Данила Копп
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.