Кабмин поощрит 40 регионов России за высокие темпы роста экономики

Москва, 10 декабря. Российское правительство поощрит 40 регионов страны, в которых показатели наращивания экономического потенциала оказались наиболее высокими по итогам прошлого года.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, говорится на сайте Кабмина.

Согласно документу, на эти цели будет выделено 19,96 миллиарда рублей. Уточняется, что средства предусмотрены в федеральном бюджете. Как стало известно, наиболее высокие результаты были достигнуты Камчатским краем, Белгородской и Сахалинской областями.