Сирия после войны: корреспонденты ФАН показали, что боевики сделали с Алеппо

Съемочная группа Федерального агентства новостей (ФАН) приехала в сирийский город Алеппо, чтобы показать, каким этот город стал после войны.

В Алеппо не хватает света. Дело не в недостатках электросети, хотя электричества по-прежнему маловато, особенно в центре. Осенью 2016 года мы вели репортажи из окрестностей Цитадели, а вокруг ежедневно шли перестрелки. Над раскуроченным старинным рынком летали баллоны со взрывчаткой, вечно что-то ухало, трещало и горело. Пробежка от центральной площади до подножия крепости заканчивалась у самодельных рубежей. Солдаты, встретившиеся нам однажды в лабиринте улочек старого города, отговаривали снимать на передней линии обороны, так как сегодня боевики притащили на рубеж крупнокалиберный пулемет ДШК, и регулярно «долбят» по каждому переулку. Пули, разумеется, прошивали баррикады насквозь.

На брусчатке были капли не успевшей свернуться крови, разорванный пулей кроссовок и маронитский нательный крестик-ферула. В темноте подъезда кто-то яростно кричал на кого-то, через слово упоминая Аллаха и «ан-Нусру»... [деятельность запрещена в России — прим. ред.] Пули постукивали по крыше соседнего дома. А потом все это закончилось. Местные топонимы я буду помнить всю жизнь. «Цитадель», «Авейджа», «1070», «Армянский квартал», «серебряный рынок», «медный рынок»,

Город. Белый город на восьми холмах. Мы видели тебя много раз. И во время битвы, и после. А ты нас почти не видишь, Алеппо. Твои рынки и дома пустуют, многие жители погибли, а те, кто выжил — строят тебя заново. Они лечат тебя, Алеппо. И ты поищи врачевателя. Чтобы твои сыновья тебя увидели. Центр опустел. Ни торговцев, ни жителей. Масштабные работы по восстановлению города пока не добрались сюда.

Вчера, неподалеку от квартала Ждейде мы встретили отца и сына. Сын, некогда служивший в армии, ослеп. Высокий, и, судя по всему, сильный араб-суннит мог передвигаться только в сопровождении отца – невысокого милого старика в шерстяной жилетке и красной куфии. Дед заприметил нас лишь на ближних подступах к дому, и внезапно поздоровался по-русски: «добри ветшер!» До вечера было далеко.

Внезапно, схватив нас за рукава, чинный халебец начал рассказывать нам что-то важное и грустное, положившись на свой слабый английский и google-переводчик в смартфоне оператора. Пересказывать этот диалог не имеет смысла. Он просил о сыне, о русских врачах и о помощи. Не требовал денег, лишнего внимания и какого-либо сочувствия.

Единственное, о чем нас попросил этот мужчина, — поискать врача в России или в российской группировке, стоящей в Алеппо. Он уверен, что в нашей стране есть офтальмологи и терапевты, способные как минимум точно диагностировать заболевание. Мы сказали, что попробуем помочь его беде. Алеппо, мы хотим, чтобы тебя увидели наши соотечественники. Узнали о твоей боли, боли твоих жителей и смогли помочь им. Надеюсь, ты увидишь нас.