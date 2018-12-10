Москва, 10 декабря. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду, что заявления о «российском вмешательстве» в протесты во Франции станут «мелким эпизодом» и не повлияют на отношения с Парижем.

«Очень надеюсь, что заявления о «российском вмешательстве» станут лишь мелким эпизодом, который никак не повлияет на отношения наших стран», — написал Слуцкий в Telegram.

Глава комитета добавил, что заявления о том, что Москва могла повлиять на проведение протестов в Париже, выглядят смешно. Депутат сравнил ситуацию с фильмом «Кавказская пленница».

«Сразу приходит на ум незабвенный Шурик из «Кавказской пленницы»: «Простите, а часовню тоже я развалил?» Тем более странно слышать подобные реплики из уст французских коллег», — добавил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что Россия настроена на укрепление отношений с Францией, а не на дестабилизацию.

Напомним, в субботу во Франции прошла четвертая волна акции протестов «желтых жилетов» против повышения цен на топливо. Манифестации сопровождались массовыми столкновения демонстрантов с полицией, погромами и поджогами. Радикально настроенные протестующие требовали отставки нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что оборонное ведомство Франции ведут расследование о причастности России к протестам. В Москве не раз отрицали обвинения во вмешательстве во внутренние дела стран.