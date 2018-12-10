Экономика дышит на ладан: эксперт оценил многомиллиардные потери Украины из-за военного положения
Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Владимир Гусак заявил об угрозе экономике страны из-за военного положения. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
«Я считаю, что потери <…> измеряются миллиардами долларов», — заявил Гусак.
Украинский депутат напомнил, что украинская экономика очень сильно зависит от экспорта.
«И продаем мы, как правило, полуфабрикаты, которые используются в дальнейшем производстве. Полуфабрикаты наши покупают другие компании, и эти компании работают по регламентам и протоколам», — рассказал Гусак.
Он отметил, что во всех документах запрещена купля-продажа продукции в странах с военным положением. Поэтому множество предприятий Украины не смогут заключить контракты.
Украинская экономика давно дышит на ладан
Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что экономические последствия введения военного положения на Украине трудно подсчитать. Потому, что оно введено не на всей территории страны, а только в отдельных ее регионах.
«Поэтому стандартное положение в коммерческих контрактах о запрете торговли в странах, где введено военное положение, может быть неприменимо к Украине. Тем не менее экономический ущерб от введения военного положения для украинского бизнеса бесспорен, и он исчисляется миллиардами долларов.
Политическое шоу с введением военного положения превратило Украину в ненадежного торгового партнера, который может в своих интересах менять правила игры для бизнеса», — пояснил Максим Жаров.
Кроме того, комментируя информацию о том, что НБУ за три дня военного положения на Украине потратил 125 миллионов долларов на поддержку гривны, политолог рассказал, что Нацбанк Украины уже давно искусственным образом сдерживает падение курса гривны.
«Поэтому здесь нет ничего удивительного. К тому же известно, что Украина именно сейчас тратит практически полностью очередной транш от МВФ на макрофинансовую стабилизацию.
Украинская экономика давно дышит на ладан, поэтому в ходе президентской кампании и сразу после нее возможно обострение экономического кризиса в связи с тем, что будет нарушен действующий сегодня внутриэлитный баланс. Дестабилизация украинской экономики после очередных выборов может потом длиться годами», — заключил Максим Жаров.