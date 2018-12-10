Экономика дышит на ладан: эксперт оценил многомиллиардные потери Украины из-за военного положения

Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Владимир Гусак заявил об угрозе экономике страны из-за военного положения. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Я считаю, что потери <…> измеряются миллиардами долларов», — заявил Гусак.

Украинский депутат напомнил, что украинская экономика очень сильно зависит от экспорта.

«И продаем мы, как правило, полуфабрикаты, которые используются в дальнейшем производстве. Полуфабрикаты наши покупают другие компании, и эти компании работают по регламентам и протоколам», — рассказал Гусак.

Он отметил, что во всех документах запрещена купля-продажа продукции в странах с военным положением. Поэтому множество предприятий Украины не смогут заключить контракты.

Украинская экономика давно дышит на ладан

Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что экономические последствия введения военного положения на Украине трудно подсчитать. Потому, что оно введено не на всей территории страны, а только в отдельных ее регионах.

«Поэтому стандартное положение в коммерческих контрактах о запрете торговли в странах, где введено военное положение, может быть неприменимо к Украине. Тем не менее экономический ущерб от введения военного положения для украинского бизнеса бесспорен, и он исчисляется миллиардами долларов. Политическое шоу с введением военного положения превратило Украину в ненадежного торгового партнера, который может в своих интересах менять правила игры для бизнеса», — пояснил Максим Жаров.

Кроме того, комментируя информацию о том, что НБУ за три дня военного положения на Украине потратил 125 миллионов долларов на поддержку гривны, политолог рассказал, что Нацбанк Украины уже давно искусственным образом сдерживает падение курса гривны.