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Запуск спутника на ракете «Тополь» может пройти в 2022 году

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Запуск спутника на ракете «Тополь» может пройти в 2022 году

Москва, 10 декабря. В случае возобновления программы «Старт-1» первый запуск спутника на ракете «Тополь» может быть осуществлен в 2022 году. Об этом сообщил генконструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов.

«В начале 2022 года», — сказал он «Коммерсанту».

По его словам, для того, чтобы вывести спутник на орбиты по программе «Старт-1», будут использовать стратегические ракеты «Тополь», которые сняты с боевого дежурства. Он отметил, что подобных ракет еще «не один десяток».

Соломонов добавил, что правительственное распоряжение о соответствующих работах уже есть, но работы необходимо «реанимировать», так как этим не занимались примерно десять лет.

Ранее генконструктор сообщал, что пусковая программа может быть возобновлена уже в 2020 году.

Автор: Данила Копп
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