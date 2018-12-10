Париж, 10 декабря. Участники массовой акции протестов «желтых жилетов» в столице Франции опубликовали манифест, состоящий из 25 пунктов, со своими требованиями к правительству Пятой республики. Соответствующий документ размещен на сайте Le Libre Penseur.

По имеющимся данным, митингующие выделили четыре категории требований в области политики, геополитики, экономики и сфере здравоохранения.

Помимо масштабных реформ в экономической сфере, в том числе речь идет о повышении заработной платы и прожиточного минимума, активисты требуют создать рабочие места и построить доступное жилье.

Кроме того, «желты жилеты» требуют немедленно выйти из Европейского союза (Frexit) и Североатлантического альянса, а также запретить использование французских военнослужащих в агрессивных военных кампаниях.

«Прекратить политику грабежа, прекратить военное и политическое вмешательство. Отдать денежные средства и собственность диктаторов, нажитые незаконным способом, африканскому народу. Немедленно вернуть на родину французские войска. Прекратить колониальную систему, которая обязывает африканские страны держать валютные запасы в Центральном банке Франции, которая удерживает Африку в нищете», — говорится в манифесте активистов.

Напомним, в начале декабря протесты «желтых жилетов» переросли в массовые беспорядки. Митингующие разбивают витрины магазинов и кафе, разрушают достопримечательности, строят баррикады, переворачивают и поджигают автомобили.

Глава Елисейского дворца Эммануэль Макрон 5 декабря из-за беспорядков отказался от планов поднять налог на топливо, но протесты продолжаются по сей день.

В Службе безопасности Украины (СБУ) накануне заявили, что во Франции якобы орудуют радикалы, которых поддерживает РФ. Российских экспертов обвинения Киева не удивили, поскольку украинская сторона регулярно ищет якобы имевшее место «российское вмешательство» в других странах, тем самым провоцируя международные конфликты с участием Москвы.

Примечательно, что про участвующих в акциях протестах украинцах СБУ ничего неизвестно. Однако накануне корреспондент Федерального агентства новостей поинтересовался у украинских митингующих, зачем они приехали на протесты в Париж.

Украинцы были одеты в желтые жилеты и шапки с изображениями флага Украины. На вопрос корреспондента об их целях во Франции, украинцы ответили: «Приехали помогать делать французским братьям правильный Майдан».