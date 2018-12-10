Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Систему раннего выявления детского аутизма создадут в России

66
0 Оставить комментарий

Систему раннего выявления детского аутизма создадут в России

Москва, 10 декабря. Министерство здравоохранения России создаст систему раннего выявления детского аутизма и дальнейшей маршрутизации детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Соответствующее поручение министерство получило от вице-премьера Татьяны Голиковой.

Об этом говорится в протоколе Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Согласно документу, Минздрав должен будет внести правки в приказ «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» до 10 марта следующего года, сообщило РИА Новости.

Напомним, два года назад в столице открылся первый федеральный центр поддержки детей с аутизмом. Он занимается обучением детей и помогает их родителям, а также готовит специалистов для работы в данной сфере и внедряет новые современные технологии.

Автор: Данила Копп
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.