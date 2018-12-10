Систему раннего выявления детского аутизма создадут в России

Москва, 10 декабря. Министерство здравоохранения России создаст систему раннего выявления детского аутизма и дальнейшей маршрутизации детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Соответствующее поручение министерство получило от вице-премьера Татьяны Голиковой.

Об этом говорится в протоколе Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Согласно документу, Минздрав должен будет внести правки в приказ «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» до 10 марта следующего года, сообщило РИА Новости.

Напомним, два года назад в столице открылся первый федеральный центр поддержки детей с аутизмом. Он занимается обучением детей и помогает их родителям, а также готовит специалистов для работы в данной сфере и внедряет новые современные технологии.