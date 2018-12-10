Шойгу заделал провалы 90-х: эксперт оценил позиции России в мире по продаже оружия

Российская Федерация вышла на второе место в мире по продажам оружия впервые с 2000-х годов. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ).

По информации организации, общие объемы от продаж российских оборонных предприятий достигли 9,5% от общемировых. Первое место традиционно заняли США — 57%, а на третьем оказалась Великобритания с 9%.

Как отметил старший научный сотрудник Симон Веземан, с 2011 года предприятия в России значительно увеличили объемы продаж выпускаемых ими вооружений благодаря программе модернизации в стране. Кроме того, впервые в десятку крупнейших производителей вооружения вошел российский концерн «Алмаз-Антей», который выпускает продукцию для ПВО и ПРО.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор политических наук Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что высокие показатели по уровню продажи отечественного вооружения на мировом рынке свидетельствуют о грамотной политике и стратегии руководства страны.

По мнению эксперта, курс, выбранный президентом РФ Владимиром Путиным, и его достойная реализация министерством обороны, возглавляемым Сергеем Шойгу, позволили вывести российский оборонный комплекс на международный рынок.

«Откровенно говоря, 90-е годы — провальный этап всех сфер жизни, особенно военно-технической, где необходимо постоянно инвестировать средства и развивать потенциал. Военная сфера серьезно просела в те годы, а с приходом президента Владимира Путина началось динамичное развитие отрасли, появились долгосрочные вложения и прорывные идеи. Все привело к тому, что сегодня мы вышли на второе место по продаже вооружения на мировом рынке, это свидетельствует о том, что наиболее продвинутые и востребованные модели техники производятся качественно и добротно именно в РФ», — разъяснил собеседник ФАН.

По словам Кошкина, в российском оборонном ведомстве учли ошибки предыдущих десятилетий и стали активно выстраивать концепцию развития комплекса. Поэтому, как отметил политолог, в стране началось производство современных технологий вооружения, о которых в некоторых странах приходится только мечтать.