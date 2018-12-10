Шойгу заделал провалы 90-х: эксперт оценил позиции России в мире по продаже оружия
Российская Федерация вышла на второе место в мире по продажам оружия впервые с 2000-х годов. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ).
По информации организации, общие объемы от продаж российских оборонных предприятий достигли 9,5% от общемировых. Первое место традиционно заняли США — 57%, а на третьем оказалась Великобритания с 9%.
Как отметил старший научный сотрудник Симон Веземан, с 2011 года предприятия в России значительно увеличили объемы продаж выпускаемых ими вооружений благодаря программе модернизации в стране. Кроме того, впервые в десятку крупнейших производителей вооружения вошел российский концерн «Алмаз-Антей», который выпускает продукцию для ПВО и ПРО.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор политических наук Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что высокие показатели по уровню продажи отечественного вооружения на мировом рынке свидетельствуют о грамотной политике и стратегии руководства страны.
По мнению эксперта, курс, выбранный президентом РФ Владимиром Путиным, и его достойная реализация министерством обороны, возглавляемым Сергеем Шойгу, позволили вывести российский оборонный комплекс на международный рынок.
«Откровенно говоря, 90-е годы — провальный этап всех сфер жизни, особенно военно-технической, где необходимо постоянно инвестировать средства и развивать потенциал.
Военная сфера серьезно просела в те годы, а с приходом президента Владимира Путина началось динамичное развитие отрасли, появились долгосрочные вложения и прорывные идеи. Все привело к тому, что сегодня мы вышли на второе место по продаже вооружения на мировом рынке, это свидетельствует о том, что наиболее продвинутые и востребованные модели техники производятся качественно и добротно именно в РФ», — разъяснил собеседник ФАН.
По словам Кошкина, в российском оборонном ведомстве учли ошибки предыдущих десятилетий и стали активно выстраивать концепцию развития комплекса. Поэтому, как отметил политолог, в стране началось производство современных технологий вооружения, о которых в некоторых странах приходится только мечтать.
«Наиболее пиковую ситуацию смогли разрешить соответствующие министерства, в частности Минобороны, и лично министр, Сергей Шойгу, конечно, принимает непосредственное участие в развитии оборонного комплекса. Он выстраивает стратегию по взаимодействию с оборонно-промышленным комплексом, концепцию обновления вооружения в соответствии с теми запросами, которые выдвигает современная военная сфера.
Он динамично заделал провалы 90-х годов: стала совершенствоваться робототехника, наладилось производство беспилотников, гиперзвукового оружия, лазеров, атомных беспилотников — все это результат новаторских прорывных идей, которых нет у других государств. Наши добротные комплексы С-300 и С-400 — системы защиты, которые хотели бы иметь наиболее развитые страны мира», — резюмировал эксперт.