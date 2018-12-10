Вашингтон теряет позиции: аналитики рассказали о войне между долларом и золотом

Москва, 10 декабря. Крупнейшие экономики мира рассматривают возможность отказа от использования доллара в торговле сырой нефтью. Повсеместная тенденция к дедолларизации ставит под угрозу американскую экономику и роль США в мировой политике, пишут аналитики издания Newswire.

Несколько десятилетий назад Вашингтону удалось убедить самого крупного производителя нефти – Саудовскую Аравию – торговать «черным золотом» в американской валюте, что спровоцировало повышенный спрос на доллар.

«Это позволило США печатать больше денег, не теряя при этом стоимости», — приводит текст Newswire «ПолитРоссия».

Эксперты отмечают, что такая ситуация может сыграть с Вашингтоном злую шутку – если торговля нефтью перейдет на другую валюту, то американский доллар обесценится. Именно поэтому США так активно защищают свою валюту.

Как сообщают аналитики, за некоторое время до вторжения США в Ирак и Ливию эти страны решили отказаться от использования доллара. Кроме того, Москва и Пекин не так давно договорились о взаиморасчете в национальных валютах и отказе от доллара. По данным аналитиков, в США на это решение ответили кризисом на Украине.

Однако предпринятые Вашингтоном шаги лишь на миг стабилизировали положение доллара. Страны БРИКС в настоящий момент обсуждают отказ от доллара и возможность торговли на внутренней платформе, которая будет обеспечена золотом. Вашингтон продолжает терять позиции в мировой экономике.

«Они дистанцируются от Вашингтона, который больше не сможет контролировать мировой финансовый рынок», — подытожил финансовый аналитик Клаудио Грасс.

По мнению геостратегиста Джона Хэлфорда, в ближайшем будущем может разразиться настоящая война между американским долларом и физическим золотом. Большинство стран мир накапливают золото, что представляет опасность для экономики США.