«Особое распоряжение из Киева»: митрополита Илариона не пропустили через линию разграничения в Донбассе

Киев, 10 декабря. Служба безопасности Украины запретила проезд митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону в село Никольское в Донецкой области, которое находится под контролем Киева. Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

В сообщении УПЦ сказано, что пропуск митрополита через линию разграничения в Донбассе был аннулирован без указания объективных причин.

«Единственная «причина» возникновения такой ситуации, по словам сотрудника Службы безопасности Украины на КПВВ «Новотроицкое», оказалась предельно простой и издевательски безосновательной: «особое распоряжение из Киева», — говорится в сообщении.

В УПЦ считают, что подобные действия говорят о том, что «определенные силы» не желают установить мир, так как церковь — «единственное связующее звено, обладающее авторитетом по обе стороны линии разграничения». Кроме того, отмечается, что действия сотрудников СБУ можно расценивать как провокационные, особенно в контексте недавнего обращения украинского президента Петра Порошенко, который просил предстоятеля УПЦ блаженнейшего митрополита Онуфрия помочь в возвращении задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

«Возникает вопрос — что это: провокация, направленная против миротворческих инициатив президента Украины, или сознательное лицемерие высшего руководства страны?» — отметили в УПЦ.

Напомним, с января 2015 года Киев ввел пропускной режим в Донбассе. Согласно правилам, въехать или выехать из ДНР и ЛНР можно только по пропускам через специальные пункты пропуска.

Украинское руководство и неканоническая церковная структура надеются получить от Константинополя томос об автокефалии до конца 2018 года. Его может получить только предстоятель «объединительной» церкви, которого должны выбрать на «объединительном» соборе православных церквей на Украине. При этом каноническая УПЦ заявила, что не намерена участвовать в соборе.