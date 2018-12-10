Опубликовано видео с места ДТП со скорой помощью на МКАД

Москва, 10 декабря. В ночь на понедельник авария с участием автомобиля такси марки Volkswagen и кареты скорой помощи Mercedes произошла на 42-м км МКАД. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места событий.

Автомобиль такси столкнулась с каретой, которая следовала в том же направлении. От удара неотложка перевернулась. По предварительной информации, в аварии пострадал один человек – водитель скорой помощи. Ему пришлось разбить лобовое стекло для эвакуации из салона.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.