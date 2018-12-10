Без России справиться не могут: эксперт объяснил, почему Париж увидел «руку Кремля» в протестах во Франции

Глава французского министерства иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности (SGDSN) ведет расследование о якобы причастности Российской Федерации к организации акций протестов в стране. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Я слышал эти слухи», — прокомментировал министр эту информацию. При этом он подчеркнул, что необходимо дождаться итогов расследования.

«Я не буду судить о чем-то, пока факты не будут установлены», — отметил он.

По словам Ле Дриана, в настоящее время у Парижа и Москвы имеются вопросы, по которым позиции отличаются, но есть и такие, где их взгляды схожи, равно как и вопросы, над которыми страны совместно работают.

«Россия тут не при чем»

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что западный мир уже попал в ловушку, столкнувшись с протестами во Франции. Революционные ситуации майданного типа (пока речь идет о ситуации, а не о революции) до сих пор экспортировались Западом в другие страны.

«Франция поддержала Майдан на Украине и имела прямое отношение к свержению Каддафи. Но пока Франция вместе с коллективным Соросом лезла в чужие дела, внутри страны накапливалось социальное недовольство. Думаю, главная причина нынешних выступлений — авторитарное закручивание гаек на политическом поле, недопуск набравшей популярность партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, против которой были возбуждены уголовные дела параллельно проекту «Макрон-президент». Россия тут совершенно не при чем», — пояснил Игорь Рябов.

По словам политолога, все нынешние протесты — следствие вмешательства глобальных финансовых элит во французскую политику в последнее десятилетие. Сам Макрон — президент без идеологического лица, рафинированный технократ, ставленник корпоративного сектора, который в условиях нарастающего мирового кризиса заботится, прежде всего, о своих интересах.

«Вообще, глядя на то, как не понимающие что делать французские власти начинают искать в протестах «руку Кремля», хочется и впрямь поучаствовать в судьбе Франции. Видно, без России они справиться не могут. Вот сейчас «желтые жилеты» выдвинули Макрону свои требования из 25 пунктов. Там есть и внешнеполитические тезисы, весьма здравые. Почему бы не обсудить эти тезисы в России сначала на экспертном, а потом и на официальном уровне?! Таких пунктов много. Мне более всего нравится пункт о выходе Франции из НАТО. Франция времен де Голля была страной с нейтральным статусом, хорошо бы это вернуть», — резюмировал Игорь Рябов.

Ранее корреспондент ФАН, который находится в Париже, сообщил, что на акции протеста были замечены украинские активисты.

«Приехали помогать делать французским братьям правильный Майдан», — заявили украинцы.

Кроме того, к демонстрации присоединились требующие независимости каталонцы. Вместе в парижскими протестующими они скандируют «Макрон — вор!» и призывают к штурму президентского дворца.