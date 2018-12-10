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В МВД России назвали самые распространенные нарушения ПДД

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В МВД России назвали самые распространенные нарушения ПДД

Москва, 10 декабря. В России в текущем году выросло количество выписываемых за нарушение правил дорожного движения (ПДД) штрафов. Об этом свидетельствуют данные, представленные министерством внутренних дел РФ (МВД).

В ведомстве отметили, что за первые 10 месяцев уходящего года было выписано свыше 112,3 млн административных наказаний в виде штрафных санкций за нарушения ПДД, передает RT.

Также уточняется, что за идентичный период минувшего года таких штрафов было практически на 20% меньше — 94,9 млн.

Согласно информации МВД, самыми распространенными являются превышение скорости движения, игнорирование требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, а также проезд на красный свет.

Помимо этого, нередко нарушали правила расположения автомобиля на проезжей части дороги, а также выезжали на встречную полосу.

Ранее сообщалось, что МВД и Минздрав России договариваются об обмене данными о водителях-алкоголиках.

Автор: Андрей Крылов
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