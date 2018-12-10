Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать сладкие новогодние подарки

Москва, 10 декабря. Роспотребнадзор рассказал россиянам, как правильно выбрать сладкие подарки на Новый год. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.

По словам экспертов, при покупке сладких сувениров и подарков предпочтение необходимо отдавать тем кондитерским наборам, в составе которых содержится минимальное количество консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что, к примеру, арахис является аллергеном, поэтому его использование в питании детей не рекомендуется.

Помимо этого, карамель не советуют также использовать для детского питания, как и кондитерскую продукцию, которая содержит алкогольный компонент более 0,5 % этанола.

Что касается конфет, то сотрудники ведомства советуют выбирать шоколадные, поскольку они содержит калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму добавки и витамины.

Роспотребнадзор также отметил, что в том случае, если внутри презента вместе с кондитерскими изделиями находится какая-то игрушка, она должна быть в специальной упаковке.