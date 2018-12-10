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Названа причина смерти чемпионки РФ по панкратиону из Иркутской области

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Названа причина смерти чемпионки РФ по панкратиону из Иркутской области

Иркутск, 10 декабря. Чемпионка России по панкратиону из Иркутской области Ирина Рыбникова скончалась от удара током, когда уронила мобильное устройство в ванну. Об этом заявил глава Ангарского отделения Федерации панкратиона Абдулатип Казбеков.

Трагедия произошла в минувшую субботу, 8 декабря​​​.

По словам Казбекова, причину смерти девушки назвал спортивный врач команды, которая находилась на состязаниях в Братске.

«Ирина купалась в ванной, разговаривая по сотовому телефону, который стоял на зарядке. Случайно уронила телефон в воду и погибла от удара током», — передает РИА Новости слова собеседника.

Казбеков также рассказал, что сегодня федерация рассмотрит вопрос о помощи родственникам спортсменки.

Автор: Андрей Крылов
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