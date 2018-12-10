Сирия: более 670 беженцев вернулись домой из Ливана и Иордании за сутки

Дамаск, 10 декабря. Свыше 670 человек вернулись в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана и Иордании за прошедшие сутки. Об этом в понедельник сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

Так, по имеющимся данным, за минувший день в САР с территории других стран возвратились 676 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» — 94 человек и «Телль-Калах» — 63 человека, а также из Иордании через контрольно-пропускной пункт «Насиб» — 519 человек.

Также, согласно информации Центра, в места постоянного проживания внутри страны в течение минувших суток вернулись 259 человек.

Сообщается, что саперы сирийской армии продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за указанный промежуток времени найдены и обезврежены 37 взрывоопасных предметов, в том числе три самодельных взрывных устройства (СВУ).