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Только цветы и блокноты: врачам и учителям в РФ могут запретить принимать подарки

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Только цветы и блокноты: врачам и учителям в РФ могут запретить принимать подарки

Москва, 10 декабря. Антикоррупционные эталоны могут распространиться на докторов, педагогов и других служащих организаций, подведомственных государственным органам субъектов и органам местного самоуправления, для таких работников будет действовать запрет на получение любых презентов, кроме букетов и канцелярии. Об этом в понедельник рассказал глава департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрий Баснак.

По его словам, в конце прошлого месяца кабинет министров внес в Госдуму законодательный проект, который распространит антикоррупционные стандарты на государственных работников ряда должностей в организациях, подведомственных госорганам субъектов и органам местного самоуправления. В настоящее время данные стандарты распространены лишь на федеральных служащих.

Он отметил, что в данный перечень включат учреждения, предприятия, структуры, которые финансируются из государственного бюджета, в том числе речь идет о больницах и школах, передает РИА Новости.

Например, продолжил он, к врачам и учителям предъявят требования о необходимости сообщать работодателю о возникновении какого-либо конфликта интересов и о фактах подталкивания к взяткам и коррупции.

Автор: Алексей Громов
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