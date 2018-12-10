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Актер Панин попал в ДТП в Москве

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Актер Панин попал в ДТП в Москве

Москва, 10 декабря. Российский актер и режиссер Алексей Панин, по предварительным данным, попал в дорожно-транспортное происшествие в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщалось, что на улице Подвойского в российской столице столкнулись два такси, после чего в них врезался Mercedes, пассажиром которого был Панин.

На место выехала бригада скорой помощи, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, в ночь на 10 декабря на улице Подвойского действительно произошла авария, в которой никто не пострадал. По этой причине, по словам собеседника, личности в дежурную часть не передавались.

Сам актер в настоящее время не отвечает на звонки.

Автор: Андрей Крылов
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