Брюссель, 10 декабря. Командующий военными операциями Бельгии Карл Гиллис в интервью газете Paris Match заявил, что Россия на данный момент «представляет для Запада большую угрозу, чем международный терроризм». Об этом он сообщил по окончании встречи представителей стран Североатлантического альянса с советником главы российского государства по политическим вопросам, которая состоялась недавно в оборонном колледже военного блока в Риме.

Примечательно, что на прошедшей встрече вопрос терроризма практически не поднимался, а вот о «российской угрозе» говорили много и часто.

Гиллис сообщил, что из выступления российского представителя якобы следует, что Россия планирует закрепиться в качестве мировой сверхдержавы и с этой целью разворачивается к Азиатско-Тихоокеанскому региону, который играет огромную роль на планете.

Кроме того, он заявил, что российский представитель якобы дал четко понять, что Россия собирается добиваться уважения со стороны других государств, передает РИА Новости.

Российская Федерация, по его словам, видит себя окруженной «горячими точками» противостояния с Западом, которыми являются Сирийская Арабская Республика, Крым, балтийские страны и Калининград, Кавказ, Афганистан и некоторые другие государства.

Он также считает, что для достижения своих целей Москва якобы будет использовать разные инструменты: дезинформация, шпионаж и так далее.

Стоит отметить, что благодаря российской стороне, которая находится на территории САР по просьбе легитимного правительства республики, были уничтожены боевики ИГ1 (запрещена в России). Вместе с тем международная коалиция во главе с США находится на сирийской земле без разрешения властей САР и вместо борьбы с терроризмом занимается подготовкой боевиков и провокациями с применением химического оружия с целью обвинить Башара Асада в преступлениях против мирного населения. К примеру, за три года ВКС России уничтожили более 100 тыс. террористов на территории Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.