Франция проверяет участие РФ в протестах «желтых жилетов» | 10 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Франция изучает информацию о причастности РФ к протестам «желтых жилетов»
Глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в данный момент преждевременно говорить о причастности других стран к протестам «желтых жилетов» в Париже. Но, по его словам, генеральный секретариат национальной обороны проводит расследование на эту тему. Ранее британская газета The Times сообщила, что Twitter появились сотни аккаунтов, которые используются «увеличения масштаба уличных протестов в Париже». При этом британские журналисты утверждают, что эти аккаунты якобы связаны с Россией.
Саудовская Аравия не выдаст Турции обвиняемых в убийстве Хашукджи
Саудовская Аравия не выдаст Турции обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.
«Мы не будем передавать Турции наших подданных в рамках расследования дела об убийстве Джамаля Хашукджи. Мы хотим докопаться до истины в том, что произошло с Хашукджи, и не будем ничего скрывать», — заявил министр иностранных дел страны.
Напомним, 5 декабря суд в Турции выдал разрешение на арест бывшего замглавы Службы общей разведки Саудовской и экс-советника наследного принца, которых турецкая сторона подозревает в причастности к этому громкому делу.
Россия вышла на второе место в мире по производству оружия
Российские производители оружия вышли на второе место в мире, после США, в мировом экспорте оружия. Об этом сообщается в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира. Всего в доклад включены 100 ведущих производителей оружия. Ранее, с 2002 года, на второй строчке находилась Великобритания. Отметим, что доля российских компаний в рейтинге производителей оружия составила 9,5% за 2017 года. Продажи оружия главных российских компаний возросли на 8,5% до 37,7 миллиардов долларов.
Блок Пашиняна «Мой шаг» лидирует на выборах парламента Армении
Блок действующего главы правительства Армении Никола Пашиняна лидирует на выборах парламента Армении с результатом 59,71% после обработки данных с 29 избирательных участков. Об сообщает ЦИК Армении. Следом расположилась партия «Процветающая Армения», в активе у которой 15,21%. «Просвещенная Армения» на данный момент набирает 5,52%. Пятипроцентный барьер преодолевает и Республиканская партия. Таковы данные после обработки протоколов, поступивших из 29 участков. Всего в стране создано 2010 избирательных участков.