Франция проверяет участие РФ в протестах «желтых жилетов» | 10 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Франция изучает информацию о причастности РФ к протестам «желтых жилетов» Глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в данный момент преждевременно говорить о причастности других стран к протестам «желтых жилетов» в Париже. Но, по его словам, генеральный секретариат национальной обороны проводит расследование на эту тему. Ранее британская газета The Times сообщила, что Twitter появились сотни аккаунтов, которые используются «увеличения масштаба уличных протестов в Париже». При этом британские журналисты утверждают, что эти аккаунты якобы связаны с Россией.

Саудовская Аравия не выдаст Турции обвиняемых в убийстве Хашукджи Саудовская Аравия не выдаст Турции обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. «Мы не будем передавать Турции наших подданных в рамках расследования дела об убийстве Джамаля Хашукджи. Мы хотим докопаться до истины в том, что произошло с Хашукджи, и не будем ничего скрывать», — заявил министр иностранных дел страны. Напомним, 5 декабря суд в Турции выдал разрешение на арест бывшего замглавы Службы общей разведки Саудовской и экс-советника наследного принца, которых турецкая сторона подозревает в причастности к этому громкому делу.

Россия вышла на второе место в мире по производству оружия Российские производители оружия вышли на второе место в мире, после США, в мировом экспорте оружия. Об этом сообщается в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира. Всего в доклад включены 100 ведущих производителей оружия. Ранее, с 2002 года, на второй строчке находилась Великобритания. Отметим, что доля российских компаний в рейтинге производителей оружия составила 9,5% за 2017 года. Продажи оружия главных российских компаний возросли на 8,5% до 37,7 миллиардов долларов.