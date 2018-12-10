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РАНХиГС будет отбирать госслужащих в Забайкальском крае

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РАНХиГС будет отбирать госслужащих в Забайкальском крае

Чита, 10 декабря. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов объявил, что для отбора госслужащих в исполнительную власть региона привлекут Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС). Об этом Осипов сообщил во время совещания с руководителями министерств и госструктур края.

По его словам кадровые решения не должны приниматься кулуарным образом. Он подчеркнул, что назначения должны быть публичным и правильно организованным процессом.

«Взаимодействовать в этом мы решили с РАНХиГС, у них есть отработанная технология. Процесс нужно сделать максимально публичным, чтобы речь шла о мобилизации в системы управления и забайкальцев, и всех жителей страны, которые хотели бы показать себя и оказать помощь Забайкальскому краю», — подчеркнул Осипов.

По его словам, представители академии будут определять профессионализм, честность и стремление служить людям у тех кандидатов, которых они будут отбирать на государственную службу.

Напомним, 25 октября Александр Осипов был назначен врио главы Забайкальского края, сообщала «Газета.ru».

Автор: Денис Коробейников
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