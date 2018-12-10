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Первый в России сервис по выгулу собак разработали в госуниверситете Тюмени

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Первый в России сервис по выгулу собак разработали в госуниверситете Тюмени

Тюмень, 10 декабря. Студенты Тюменского государственного университета разработали первый в России сервис по выгулу собак.

Воспользоваться приложением под названием Walkie-Doggi могут как владельцы домашних питомцев, которые по тем или иным причинам не могут выгулять собак, так и так называемые дог-волкеры, которые могут заработать, выполняя соответствующие услуги.

«Наш сервис поможет в ситуациях, когда нет возможности погулять со своим питомцем. Часть пользователей сервис заинтересует, в первую очередь, с финансовой точки зрения», — рассказал РИА Новости один из авторов проекта Дмитрий Строков.

Правда, для того, чтобы иметь возможность зарабатывать на выгуле собак, потенциальным дог-волкерам надо сначала пройти специальные курсы и сдать итоговый тест.

Добавим, что как отметили разработчики, аналогичных сервисов по выгулу собак на настоящий момент в России нет. Работать система будет по типу заказа такси через приложение.

Автор: Константин Терехов
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