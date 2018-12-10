В Иркутской области экс-милиционер приговорен к пожизненному заключению

Иркутск, 10 декабря. «Ангарского маньяка», признанного виновным в совершении 82 убийств, приговорили к пожизненному заключению.

«Ангарский маньяк» Михаил Попков во второй раз приговорен судом к пожизненному заключению. Напомним, первый приговор в отношении серийного убийцы был вынесен три года назад — тогда маньяка осудили за совершение 22-х умышленных убийств. Отбывая наказание, Попков заявил, что следователи знали далеко не обо всех его жертвах.

Уголовное дело было возбуждено вновь, следователи опросили более 1000 свидетелей и нашли новые доказательства, согласно которым на руках маньяка — кровь еще 60 жертв.

10 декабря Иркутский областной суд еще раз приговорил Михаила Попкова к пожизненному заключению.

«По совокупности преступлений путем сложения наказаний окончательно назначить Попкову Михаилу Викторовичу наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима»,— гласит решение суда.

Кроме того, Попков звания младшего лейтенанта милиции.

Напомним, экс-милиционер из Ангарска Михаил Попков в течение 20 лет держал в страхе жителей Иркутской области, убивая женщин в возрасте от 16 до 40 лет. Как сообщает «Газета.ру», Попков совершил на территории Иркутской области (в городе Иркутске и Иркутском районе, городе Ангарске и Ангарском районе, городе Усолье-Сибирском и Усольском районе) не менее 82 убийств. Маньяк был задержан во Владивостоке в 2012 году.