Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
В Иркутской области экс-милиционер приговорен к пожизненному заключению
Читать Новость
Весь мир
  /  Обновлено: 

Почему в дела Украины США вмешиваться можно, а в дела Парижа — нельзя: Пушков отреагировал на требования Франции к Трампу

53
0 Оставить комментарий

Почему в дела Украины США вмешиваться можно, а в дела Парижа — нельзя: Пушков отреагировал на требования Франции к Трампу

Москва, 10 декабря. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал требования Франции к США не вмешиваться в дела Пятой республики.

Размышлениями на тему председатель комиссии верхней палаты российского парламента по информационной политике по традиции поделился с читателями в сервисе микроблогов Twitter.

Алексей Пушков начал с того, что власти Франции потребовали от президента США Дональда Трампа не вмешиваться в дела государства после его твита о том, что протестующие в столице Пятой республики скандируют имя хозяина Белого дома.

«Это понятно. Непонятно другое: почему в дела Украины в дни майдана США и Западу вмешиваться было можно и нужно, а в эти дела — никак нельзя?» — резюмировал российский сенатор.

Напомним, что ранее Алексей Пушков прокомментировал заявления украинских властей, которые обвинили Россию в причастности к беспорядкам во Франции

Почему в дела Украины США вмешиваться можно, а в дела Парижа — нельзя: Пушков отреагировал на требования Франции к Трампу

Отметим, в Париж на протестные акции приехали несколько украинских активистов. Они были одеты в желтые жилеты, являющиеся своеобразной униформой протестующих, а также в шапки с изображением украинского флага. На вопрос корреспондента Федерального агентства новостей Владимира Тулина, что украинцы делают в Париже в самый разгар беспорядков, они ответили: «Приехали помогать делать французским братьям правильный Майдан».

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.