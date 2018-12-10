Почему в дела Украины США вмешиваться можно, а в дела Парижа — нельзя: Пушков отреагировал на требования Франции к Трампу

Москва, 10 декабря. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал требования Франции к США не вмешиваться в дела Пятой республики.

Размышлениями на тему председатель комиссии верхней палаты российского парламента по информационной политике по традиции поделился с читателями в сервисе микроблогов Twitter.

Алексей Пушков начал с того, что власти Франции потребовали от президента США Дональда Трампа не вмешиваться в дела государства после его твита о том, что протестующие в столице Пятой республики скандируют имя хозяина Белого дома.

«Это понятно. Непонятно другое: почему в дела Украины в дни майдана США и Западу вмешиваться было можно и нужно, а в эти дела — никак нельзя?» — резюмировал российский сенатор.

Напомним, что ранее Алексей Пушков прокомментировал заявления украинских властей, которые обвинили Россию в причастности к беспорядкам во Франции

Отметим, в Париж на протестные акции приехали несколько украинских активистов. Они были одеты в желтые жилеты, являющиеся своеобразной униформой протестующих, а также в шапки с изображением украинского флага. На вопрос корреспондента Федерального агентства новостей Владимира Тулина, что украинцы делают в Париже в самый разгар беспорядков, они ответили: «Приехали помогать делать французским братьям правильный Майдан».