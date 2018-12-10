Названы основные претенденты на магазины Castorama в России

Москва, 10 ноября. Магазины британской сети товаров для дома и ремонта Castorama, которая объявила об уходе из России, заинтересовали основных конкурентов, среди которых «Петрович», OBI, «Максидом» и Leroy Merlin.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, в настоящий момент основным покупателям сети Castorama является Leroy Merlin. Однако, по данным газеты компания не будет приобретать все 20 магазинов сети.

Отметим, что в пресс-службе Leroy Merlin заявили, что у них нет планов на покупку магазинов.

Напомним, что компания Castorama работала на российском рынке с 2006 года. С августа по октябрь 2018 года выручка головного офиса компании в России сократилось на 6,4%.