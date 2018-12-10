Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
В Иркутской области экс-милиционер приговорен к пожизненному заключению
Читать Новость
Экономика

Названы основные претенденты на магазины Castorama в России

49
0 Оставить комментарий

Названы основные претенденты на магазины Castorama в России

Москва, 10 ноября. Магазины британской сети товаров для дома и ремонта Castorama, которая объявила об уходе из России, заинтересовали основных конкурентов, среди которых «Петрович», OBI, «Максидом» и Leroy Merlin.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, в настоящий момент основным покупателям сети Castorama является Leroy Merlin. Однако, по данным газеты компания не будет приобретать все 20 магазинов сети.

Отметим, что в пресс-службе Leroy Merlin заявили, что у них нет планов на покупку магазинов.

Напомним, что компания Castorama работала на российском рынке с 2006 года. С августа по октябрь 2018 года выручка головного офиса компании в России сократилось на 6,4%.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.