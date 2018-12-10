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Новороссия

В ЛНР сообщили о девяти обстрелах с украинской стороны за минувшие сутки

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В ЛНР сообщили о девяти обстрелах с украинской стороны за минувшие сутки

Луганск, 10 декабря. В Луганской народной республики рассказали,  что за минувшие сутки украинские силовики девять раз нарушали режим прекращения огня.

Как сообщают в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, за последние 24 часа обстрелам подверглись районы населенных пунктов Голубовское, Донецкий, Калиново, Лозовое, Золотое-5, Желобок, Логвиново и район КПП «Станица Луганская».

По данным народной милиции Луганской народной республики, обстрелы велись из 82-мм и 120-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Всего по территории ЛНР за минувшие сутки было выпущено порядка 130 снарядов различного калибра.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, в результате обстрелов обошлось без жертв среди мирных жителей и военных.

В представительстве ЛНР в СЦКК уточняют, что взрыв одного из снарядов, выпущенных украинскими силовиками, повредил частный жилой дом в поселке Донецкий.  

Автор: Виталий Рыжков
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